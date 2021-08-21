Вести Глобалайз: влиятельные женщины Афганистана боятся за свою жизнь

Журналисты собрали комментарии 18 влиятельных в Афганистане женщин. Среди них нет ни одной, которая бы не боялась за собственное будущее. Талибы изменили их жизнь.

О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 20 августа – в программе.

К теме Голод и нехватка воды, – афганские беженцы откровенно о бегстве в Турцию – Голос Америки

Почему люди целуются

Существует 2 теории, почему люди начали целоваться. Первая о том, что люди с детства имеют врожденную симпатию к прикосновениям губами. Возможно, это связано с грудным вскармливанием детей, поэтому рефлекс уже врожденный у каждого.

Другая теория – когда люди передавали еду своим детям через пережевывания. Прикасаясь губами к губам, младенцы получали пищу. Вариант вполне вероятен, учитывая, что наши ближайшие предки шимпанзе передают детенышам пищу именно таким способом.

Стоит прочитать Вести Глобалайз: В ООН заявили о "красном коде для человечества"

Притеснения со стороны Китая

26-летняя Ву Хуан рассказала журналистам Associated Press, что ее похитили из отеля в Дубае и привезли в тайную тюрьму, где расспрашивали о женихе, которого подозревают в госизмене.

Измена якобы в том, что Ван Цзинью в соцсетях постил сообщение, где критиковал китайские СМИ за ложные новости о протестах в Гонконге в 2019 году. Допрашивая ее, китайские специалисты надеялись, что женщина сдаст жениха.

Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести Глобалайз" за 20 августа: смотрите видео