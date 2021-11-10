Вести Кремля: Бастрыкин хочет быть камуфляжной невидимкой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин всегда ходит в камуфляжной форме, этому есть объяснение. Скорее всего, это связано с бомбардировщиками Ту-160М и Ту-95М.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 10 ноября – узнайте в программе.

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В Чили есть талант

В Чили депутат произнес речь, которая длилась 15 часов. Таким образом, он затягивал время, чтобы его коллега мог проголосовать за импичмент президента. На протяжении всего монолога было лишь 2 небольших перерыва.

Почему распался СССР

Ни для кого не секрет, что Путина смущает распад Советского Союза. Именно поэтому в Кремле решили, что будут тщательно исследовать, почему же произошла такая "трагедия".

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Подростки на протестах

В министерстве внутренних дел России заявили, что подростки ходили на протесты против режима якобы из-за любопытства и "за компанию". Такое объяснение от МВД вполне предсказуемо, ведь правды признать, конечно, не могли.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 10 ноября: смотрите видео