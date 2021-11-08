Вести Кремля: Кадыров и Симоньян публично поссорились из-за расовой вражды в России

Противостояние россиян и представителей других национальностей достигло пика. В ситуацию вмешались публично поссорившиеся пропагандистка Маргарита Симоньян и глава Чечни Рамзан Кадыров.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 5 ноября – узнайте в программе.

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Путину угрожают стулья

Главе Кремля Владимиру Путину грозит немало вещей, но больше всего он может пострадать от стула. Именно поэтому его подчиненные и помощники постоянно пытаются его спасти от покушений.

Лукашенко представил себя неуязвимым

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко демонстративно нарушает карантинные ограничения против COVID-19. Во время посещения коронавирусной больницы в Орше он снял маску и заявил, что "живой".

Российские коммунисты выступили за "народное единство"

Каждый год российская компартия во главе с лидером Геннадием Зюгановым отмечает советский пережиток – день народного единства. Кроме типичного посещения Владимира Ленина, коммунисты традиционно призывают пролетариев объединиться.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 8 ноября: смотрите видео