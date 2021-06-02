Вести Кремля: Кадыров стал самым богатым губернатором России

Рамзан Кадыров стал самым богатым губернатором России. По официальным данным, глава Чечни в 2020 году заработал 381,1 миллиона рублей. Впрочем, на сайте Чеченской республики нет никакой информации о том, откуда он взял эти деньги.

О других курьезных событиях, которые случились в России по состоянию на среду, 2 июня – в программе.

Читайте также Кадыров пообещал уйти в отставку, если его 13-летний сын проиграет бой блогеру

"Роскосмос" выпустил собственный мерч

"Роскосмос" выпустил собственный космический мерч. Впрочем, глава компании Дмитрий Рогозни пришел на презентацию в костюме. "Мне нужно дорасти до уровня, когда я смогу носить такую одежду. Я, к сожалению, родился в костюме, видимо, в нем и умру". – заявил он.

"Ростех" модифицирует самолет Sukhoi Superjet.

"Ростех" хочет провести всероссийский конкурс, чтобы выбрать новое название для самолета Sukhoi Superjet. Глава корпорации подчеркнул, что судно российского производства не может называться английской аббревиатурой.

Лучшим учителям в России вручили хлебобулочные изделия

В Курской области прошел конкурс "Учитель года". Лучшим педагогам вручили грамоты и пакетики с различными хлебобулочными изделиями. В них лежали сухари и хлебные палочки – по 1,5 килограмма.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 2 июня: смотрите видео