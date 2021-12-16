Вести Кремля: Кукла Барби стала врагом России

Российская активистка Мария Бутина обнаружила нового врага России – Барби. Она заявила, что российские дети воспитываются на чужих куклах и равняются на них.

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"Прогон на зоне"

Российские "воры в законе" выступили в защиту заключенных, которых пытали правоохранители. Они написали письмо, в котором приняли решение не оскорблять их, и заявили, что униженные арестанты могут продолжать жить полноценно среди таких, как они.

Гроза коронавируса

Владимир Жириновский сделал уже 6 прививок "Спутник V" от COVID-19. Кроме того, в седьмой раз он вакцинировался российской "бадягой" "КовиВак" и призвал граждан тоже это сделать. Жириновский заявил, что благодаря отечественным вакцинам еще ни разу не заболел.

Путин не хочет идти ко дну сам

США пугают Владимира Путина отключением России от международной межбанковской системы SWIFT. В то же время, Путин призвал Китай отказаться от нее.

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