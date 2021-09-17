Вести Кремля: Лавров имеет любовницу с бешеным богатством

В Навального опубликовали очередное расследование. На этот раз – о министре иностранных дел России Сергее Лаврове и его богатой любовнице. Он катает ее по миру уже 20 лет.

Подробнее о других событиях, которые произошли в России по состоянию на 17 сентября – узнайте в программе.

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Пародия "Зюганова" на Добкина

Человек, похожий на коммуниста Геннадия Зюганова, спародировал известный ролик Дмитрия Добкина. Ролик становится все более популярным в сети. На нем якобы Зюганов проводит встречу с креативной группой и выслушивает предложения по привлечению молодежной аудитории.

Обратите внимание Надо читать Библию, – глава "компартии" России заявил, что первым коммунистом был Иисус Христос

Google Play, App Store и приложение Навального

Компании Google и Apple удалили из своих магазинов приложений приложение, связанное с российским оппозиционером. Оно так и называется – "Навальный". Российские власти считают, что оно "позволяет вмешиваться в выборы".

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