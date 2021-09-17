Детальніше про інші події, які відбулися в Росії станом на 17 вересня – дізнайтесь у програмі.

До теми Приватні екскурсії від Лаврова: як глава російського МЗС катає коханку світом

Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 вересня: відео