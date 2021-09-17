Детальніше про інші події, які відбулися в Росії станом на 17 вересня – дізнайтесь у програмі.
До теми Приватні екскурсії від Лаврова: як глава російського МЗС катає коханку світом
Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 вересня: відео
У Навального опублікували чергове розслідування. Цього разу – про міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і його багату коханку. Він катає її світом вже 20 років.
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Детальніше про інші події, які відбулися в Росії станом на 17 вересня – дізнайтесь у програмі.
До теми Приватні екскурсії від Лаврова: як глава російського МЗС катає коханку світом
Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 вересня: відео