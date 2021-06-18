Вести Кремля: Лукашенко будет убегать от жителей Новой Зеландии

Новая Зеландия ввела санкции против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и еще против более 50 белорусских чиновников. В частности, речь идет об основных членах президентской администрации, представителях Центральной избирательной комиссии и силовых юстиций.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России и Беларуси по состоянию на пятницу, 18 июня – в программе.

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TikTok-house в Петербурге

В Петербурге построят TikTok-house за счет государственного бюджета. Известно, что власти выделили 15 миллионов рублей.

Поздравление Лукашенко для Елизаветы II

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II по случаю национального праздника – Дня рождения Королевы.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 18 июня 2021 года: смотрите видео