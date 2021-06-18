Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Росії та Білорусі станом на п'ятницю, 18 червня – у програмі.

Варто прочитати Вєсті.UA: Держдума Росії хоче довести, що Путін не ху*ло

TikTok-house в Петербурзі

У Петербурзі побудують TikTok-house коштом державного бюджету. Відомо, що влада виділила 15 мільйонів рублів.

Привітання Лукашенка для Єлизавети ІІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Королеву Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавету II з нагоди національного свята – Дня народження Королеви.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 18 червня 2021 року: дивіться відео