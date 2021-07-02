О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на 2 июля, – читайте далее.
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Финны привезли коронавирус из России
После матчей Евро-2020 финские болельщики заболели COVID-19 в Санкт-Петербурге. С 21 по 27 июня в Финляндии зафиксировали почти 950 случаев коронавирусной инфекции. Это на 400 случаев больше, чем за неделю до этого. По подсчетам заразился каждый девятый, посетивший в матч.
Песков до сих пор не вакцинировался
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что у него нет QR-кода, чтобы посещать рестораны в Москве во время карантина. Кроме того, он до сих пор не вакцинировался "Спутником".
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Путин любит сказку про Колобка
Владимир Путин рассказал об искусстве, которое произвело на него впечатление. Он назвал "Войну и Мир" Льва Толстого и первый фортепианный концерт Петра Чайковского. Также Путин вспомнил сказку о Колобке.
Выпуск программы "Вести Кремля" за 2 июля: смотрите видео