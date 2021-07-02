Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на 2 липня – читайте далі.

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Фіни привезли коронавірус з Росії

Після матчів Євро-2020 фінські вболівальники захворіли на COVID-19 у російському Санкт-Петербурзі. З 21 по 27 червня у Фінляндії зафіксували майже 950 випадків коронавірусної інфекції. Це на 400 випадків більше, ніж тиждень перед тим. За підрахунками заразився кожен дев'ятий, що відвідав в матч.

Пєсков досі не вакцинувався

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зізнався, що у нього немає QR-коду, щоб відвідувати ресторани у Москві під час карантину. Крім того, він досі не вакцинувався "Спутником".

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Путін любить казку про Колобка

Володимир Путін розповів про мистецтво, яке справило на нього враження. Він назвав "Війну і Мир" Льва Толстого та перший фортепіанний концерт Петра Чайковського. Також Путін згадав казку про Колобка.

Випуск програми "Вєсті Кремля" за 2 липня: дивіться відео



