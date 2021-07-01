Про інші курйозні події, які відбулись у Росії 1 липня – читайте далі.

До теми Вєсті Кремля: У Кремлі вважають, що свобода слова заважає вакцинації

Сповільнення тіктоку

Ліга безпечного інтернету запропонувала уповільнити тікток, виявивши у соцмережі пропаганду наркотиків. Донька сенаторки Олени Мізуліної вже подала відповідне звернення до "Роскомнадзору".

Обіцянки Путіна

Під час "Прямої лінії" Володимир Путін пообіцяв, що жодне запитання не залишиться без відповіді. Свою обіцянку він стримав на прикладі Тамбова. Там активіста, який поскаржився російському президенту на будівництво сміттєвого полігону, побили та порізали ножем.

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Особливо небезпечний втікач

Чи не єдиним в'язнем російського режиму, за якого державі постійно "прилітає" від Заходу, залишається Олексій Навальний. У рішенні Преображенського суду Москви мовиться, що опозиціонер двічі заявляв про намір здійснити втечу з "Матроської тиші".

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 1 липня 2021 року: дивіться відео