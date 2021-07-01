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Замедление тиктока

Лига безопасного интернета предложила замедлить тикток, обнаружив в соцсети пропаганду наркотиков. Дочь сенатора Елены Мизулиной уже подала соответствующее обращение в "Роскомнадзор".

Обещания Путина

Во время "Прямой линии" Владимир Путин пообещал, что ни один вопрос не останется без ответа. Свое обещание он сдержал на примере Тамбова. Там активиста, который пожаловался российскому президенту на строительство мусорного полигона, избили и порезали ножом.

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Особенно опасный беглец

Едва ли не единственным узником российского режима, за которого государству постоянно "прилетает" от Запада, остается Алексей Навальный. В решении Преображенского суда Москвы говорится, что оппозиционер дважды заявлял о намерении совершить побег из "Матросской тишины".

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