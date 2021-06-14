Вести Кремля: Лукашенко задумался о будущем и хочет вооружить население

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране необходимо иметь собственное производство стрелкового оружия. Он сказал, что учить им пользоваться необходимо прежде всего студентов.

О других курьезных событиях, которые произошли в России и Беларуси по состоянию на понедельник, 14 июня, – в программе.

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Соловьев приобщился к современным трендам

Российский пропагандист Владимир Соловьев решил приобщиться к современным мировым трендам. В сети появилось видео, как он играет поп-итом.

Мотопробег к 60-летию Юрия Гагарина

В Москве 12 июня 2021 года начался марафон мотопробега. Он будет проходить до 15 июня. Байкеры посвятили пробег Дню России и 60-летию полета Юрия Гагарина.

Ким Чен Ын против K-pop

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что популярная южнокорейская музыка K-pop является "раковой опухолью". Она якобы развращает молодежь КНДР.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 14 июня 2021 года: смотрите видео