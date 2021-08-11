Вести Кремля: Лукашенко обмолвился о геноциде

Во время своей пресс-конференции Александр Лукашенко не вставал с кресла более 8 часов. В то же время самопровозглашенный президент Беларуси обмолвился о геноциде народа.

О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на 11 августа – узнайте в программе.

К теме Вести Кремля: У робота FEDOR появился конкурент

Россия забыла о своих лесных пожарах

Российская авиация пытается обуздать лесные пожары в Греции. Однако в самой России сгорело уже более 16 миллионов гектаров леса. Страдает от стихийного бедствия Якутия в частности.

Путин встретился с чиновницами

Владимир Путин встретился с работниками одного из российских заводов. Однако на кадрах из трансляции встречи российского президента обнаружили чиновниц, которых завод вообще не касается.

Россия против "Дня наоборот"

Уральский санаторий обвинили в ЛГБТ пропаганде среди детей. Причина – "День наоборот", который проводится в детском лагере ежегодно как развлечение – девушки переодеваются в парней и наоборот.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Выпуск программы "Вести Кремля" за 11 августа 2021: смотрите видео