Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на 11 серпня – дізнайтесь у програмі.
До теми Вєсті Кремля: У робота FEDOR з'явився конкурент
Росія забула про свої лісові пожежі
Російська авіація намагається приборкати лісові пожежі у Греції. Проте в самій Росії згоріло вже понад 16 мільйонів гектарів лісу. Страждає від стихійного лиха Якутія зокрема.
Путін зустрівся з чиновницями
Росія проти "Дня навпаки"
Уральський санаторій звинуватили в ЛГБТ- пропаганді серед дітей. Причина "День навпаки", який проводять у дитячому таборі щороку як розвагу – дівчата переодягаються в хлопців і навпаки.
Випуск програми "Вєсті Кремля" за 11 серпня 2021 року: дивіться відео