Вести Кремля: Лукашенко снова переклинило

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает мстить оппозиции. В частности, его режим приговорил к 18 годам лишения свободы Сергея Тихановского. Кроме того, Лукашенко все чаще говорит об объединении с Россией.

О других курьезных событиях, которые произошли в России на 14 декабря – читайте дальше.

К теме Новая версия СССР: Лукашенко повторяет мантру Путина

Удивительные метафоры

Глава конституционного суда России Валерий Зорькин в разговоре с Владимиром Путиным оперировал странными метафорами. Он сравнил людей с микроскопами, телескопами и кривыми зеркалами.

Новая еда

В России было предложено заменять мясо насекомыми. Такими блюдами россияне смогут питаться в ближайшие годы.

Жуткая Снегурочка

К новогодним праздникам в России установили скульптуру Снегурочки. Она оказалась специфической и даже жуткой.

Больше выпусков программы "Известия Кремля" можно просмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Известия Кремля" за 14 декабря: смотрите видео