Вести Кремля: Лукашенко снова переклинило
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает мстить оппозиции. В частности, его режим приговорил к 18 годам лишения свободы Сергея Тихановского. Кроме того, Лукашенко все чаще говорит об объединении с Россией.
О других курьезных событиях, которые произошли в России на 14 декабря – читайте дальше.
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Полный выпуск программы "Известия Кремля" за 14 декабря: смотрите видео