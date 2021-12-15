Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 14 грудня – читайте далі.

До теми Нова версія СРСР: Лукашенко повторює мантру Путіна

Дивні метафори

Голова конституційного суду Росії Валерій Зорькін у розмові з Володимиром Путіним оперував дивними метафорами. Він порівняв людей з мікроскопами, телескопами й кривими дзеркалами.

Нова їжа

У Росії запропонували замінювати м'ясо комахами. Такими стравами росіяни зможуть харчуватися у найближчі роки.

Моторошна Снігуронька

До новорічних свят у Росії встановили скульптуру Снігуроньки. Вона виявилась специфічною та навіть моторошною.