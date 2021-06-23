Вести Кремля: Матвиенко вакцинировалась аэрозолем

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что привилась против коронавируса интраназальной вакциной в виде аэрозоля. Матвиенко отметила, что она – доброволец, поскольку такой препарат пока не зарегистрирован.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России и Беларуси по состоянию на среду, 23 июня – в программе.

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Поздравили россиян с началом войны

Городской глава Рязани Юлия Рокотянская публично назвала праздником день вторжения нацистской Германии в СССР и с улыбкой поздравила депутатов с этой датой. Позже она заявила, что якобы оговорилась.

Критиков Кадырова пообещали убивать

Директор прокремлевского пропагандистского телеканала "Грозный" Чингиз Ахматов обнародовал у себя в инстаграме 16-минутное видео, в котором пообещал убивать критиков и врагов руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Ахматов заверил, что он всегда будет оставаться верным "Рамзану Кадырову, сыну Ахмата-Хаджи Кадырова".

Поклонская уходит из партии

Экс-прокурор оккупированного Россией Крыма, ныне депутат Госдумы Российской Федерации Наталья Поклонская снимает свою кандидатуру с предварительного голосования партии "Единая Россия", на котором должны определиться кандидаты на выборы в федеральный парламент нового созыва.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 23 июня: смотрите видео