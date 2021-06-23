Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Росії та Білорусі станом на середу, 23 червня – у програмі.
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Привітали росіян з початком війни
Міська глава Рязані Юлія Рокотянская публічно назвала святом день вторгнення нацистської Німеччини в СРСР і з посмішкою привітала депутатів з цією датою. Пізніше вона заявила, що нібито обмовилася.
Критиків Кадирова пообіцяли вбивати
Директор прокремлівського пропагандистського телеканалу "Грозний" Чингіз Ахматов оприлюднив у себе в інстаграмі 16-хвилинне відео, в якому пообіцяв вбивати критиків і ворогів керівника Чечні Рамзана Кадирова. Ахматов запевнив, що він завжди лишатиметься вірним "Рамзану Кадирову, сину Ахмата-Хаджі Кадирова".
Поклонська йде з партії
Експрокурорка окупованого Росією Криму, нині депутатка Держдуми Російської Федерації Наталія Поклонська знімає свою кандидатуру з попереднього голосування партії "Єдина Росія", на якому повинні визначитися кандидати на вибори до федерального парламенту нового скликання.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 23 червня: дивіться відео