Вести Кремля: Министр обороны России искал сало в Ростове

Министр обороны России Сергей Шойгу возмутился, потому что не нашел в воинской части в Ростове сало. Ранее политик жаловался, что в российских войсках нет компьютеров.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на четверг, 15 июля, – узнавайте в программе.

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Россияне борются с твиттером

Россия заняла третье место в рейтинге стран, которые просили удалить сообщения из твиттера. Более 60% – это запросы по пропаганде суицида. Первые 2 места заняли Япония и Индия соответственно.

Баннер с убитыми активистами

В Санкт-Петербурге на трансформаторной будке в ночь на 15 июля появился большой баннер. На нем изображены журналисты, политики и правозащитники, которых убили в период с 2006 по 2015 год.

Закрыли доступ к камерам

В России накануне установили камеры видеонаблюдения на избирательных участках. Все желающие могли наблюдать за соблюдением правил в режиме онлайн. Однако теперь такую возможность отменили из-за "государственной тайны".

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 15 июля 2021 года: смотрите видео