Вести Кремля: "Отряды Путина" вступились за Бритни Спирс

Бритни Спирс выступила против своего отца в суде и заявила, что он превратил ее жизнь в ад. Пенсионерки с "Отрядов Путина" поддержали американскую певицу. Они требуют "освободить эту девочку".

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на пятницу, 25 июня – в программе.

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В России хотят чипировать людей

В России разработали новую техническую программу для создания технологии внедрения микрочипов в мозг человека. СМИ сообщили, что проект уже одобрил Владимир Путин, а стоить такая инициатива будет 54 миллиарда рублей. Ее планируют воплощать в 2021 – 2029 годах.

Пенсионеров могут заставить работать на строительстве

В России хотят привлекать к строительству пенсионеров, которые уже не работают. Такое предложение высказал вице-премьер Марат Хуснулин. По его словам, регионы практически борются за трудовые ресурсы. Поэтому для решения этой проблемы можно использовать неработающих пенсионеров.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 25 июня: смотрите видео