В России провели парад к 9 мая. Несмотря на всю помпезность, к Владимиру Путину приехал лишь один иностранный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Какие еще курьезные события произошли в России 10 мая – читайте далее.

Предыдущий выпуск Вести Кремля: В Туркменистане ветераны платят за свои подарки

Лукашенко подумал за свою смерть

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ, который урегулирует механизм действий в Беларуси в случае его смерти. После предполагаемого убийства в Беларуси введут чрезвычайное или военное положение.

Сходство Януковича и Медведева

В СМИ появилась фотография Дмитрия Медведева на параде в Москве ко дню победы. На этом фото российский политик изрядно похож на президента-беглеца Виктора Януковича. В соцсетях сразу вспомнили эпизод, где Янукович делился с Медведевым конфетой.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 10 мая 2021 года: смотрите видео