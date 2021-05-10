Вести Кремля: На парад к Путину приехал только президент Таджикистана
В России провели парад к 9 мая. Несмотря на всю помпезность, к Владимиру Путину приехал лишь один иностранный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
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Предыдущий выпуск Вести Кремля: В Туркменистане ветераны платят за свои подарки
Лукашенко подумал за свою смерть
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ, который урегулирует механизм действий в Беларуси в случае его смерти. После предполагаемого убийства в Беларуси введут чрезвычайное или военное положение.
Сходство Януковича и Медведева
В СМИ появилась фотография Дмитрия Медведева на параде в Москве ко дню победы. На этом фото российский политик изрядно похож на президента-беглеца Виктора Януковича. В соцсетях сразу вспомнили эпизод, где Янукович делился с Медведевым конфетой.
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