У Росії провели парад до 9 травня. Попри всю помпезність, до Володимира Путіна приїхав лише один іноземний гість – президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

Які ще курйозні події відбулись в Росії 10 травня – читайте далі.

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Лукашенко подумав за свою смерть

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав документ, який врегулює механізм дій у Білорусі у разі його смерті. Після ймовірного вбивства у Білорусі введуть надзвичайний або воєнний стан.

Схожість Януковича і Медведєва

У ЗМІ з'явилась фотографія Дмитра Медведєва на параді у Москві до дня перемоги. На цьому фото російський політик неабияк схожий на президента-втікача Віктора Януковича. У соцмережах одразу згадали епізод, де Янукович ділився з Медведєвим цукеркою.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 10 травня 2021 року: дивіться відео