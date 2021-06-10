Вести Кремля: К Хованскому ласково постучали сотрудники ФСБ России

Суд в Петербурге арестовал российского блогера Юрия Хованского по делу о публичных призывах к терроризму. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на четверг, 10 июня – в программе.

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В Госдуме России поставили рекорд

Недавно Госдума России поставила личный рекорд – провела самое длинное непрерывное заседание в истории: оно длилось 9 часов. До его конца смогли досидеть только 89 депутатов – это 20% от общего количества парламентариев.

Борьба Чечни с поп-итом

В Чечне решили проверить детскую игрушку-антистресс поп-ит на предмет пропаганды ЛГБ-сообщества. Там обратили внимание на якобы подозрительную радужную окраску резинового изделия.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 10 июня 2021 года: смотрите видео