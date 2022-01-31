Вести Кремля: В Петербурге "пострадали" из-за Путина и дезинфекции

Из-за приезда Владимира Путина люди в Петербурге не могли попасть на кладбище в годовщину снятия блокады – ждали за оградой несмотря на мороз. В то же время для главы Кремля дезинфицировали даже снег.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 31 января – узнавайте в программе.

Обратите внимание Паранойя по-кремлевски: для Путина дезинфицировали снег на кладбище, где он возлагал цветы

У Ким Чен Ына – новая игрушка

Ким Чен Ын, похоже, решил снова привлечь к себе внимание. На этот раз КНДР запустила баллистическую ракету на рекордное расстояние. Она достигла максимальной скорости в 16 чисел Маха, то есть в 16 раз превысила звуковую.

Россия проиграла ирландским рыбакам

Ирландским рыбакам удалось "сорвать" планы России. После давления со стороны политиков и рыбаков российское командование все же перенесет военно-морские маневры подальше от побережья Ирландии.

Заметьте Ирландские рыбаки победили Россию: Кремль переносит свои военные учения

SWIFT "вредит" России

Похоже, в Кремле уже в ожидании новых санкций. Председатель комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев даже решил искать положительное в этом и заявил о пользе отключения России от SWIFT

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 31 января: смотрите видео