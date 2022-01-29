Мероприятия на Пискаревском кладбище приурочили к годовщине снятия блокады Ленинграда. О тщательной дезинфекции рассказала, в частности, экскурсовод Маргарита Николаева.
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У Путина на этом кладбище похоронен брат
Именно на Пискаревское кладбище приходят блокадники и их родственники, ведь здесь массовые захоронения защитников Ленинграда во время Второй мировой войны. У самого Путина на этом кладбище похоронен брат.
На кладбище – непривычные "противоковидные" меры
Из-за пандемии на кладбище приняли необычные карантинные меры. Так людям пришлось ждать в течение длительного времени за ограждением, несмотря на сильный снегопад и мороз.
Также, по словам Николаевой, на крыше входного павильона находились снайперы. Новинкой похода Путина на кладбище в этом году стала дезинфекция снега.
Приблизительно за полчаса до визита Путина приехала спецмашина, оттуда вышли люди, обработали чем-то сугробы и уехали.
– сказала экскурсовод.
На этом чудеса не закончились. Тех, кто нес венок и букет, которые возлагал Путин, привезли отдельной машиной. Никто, кроме президента России, больше к этим людям не подходил. Работники мемориала между собой обсуждали, что, вероятно, эти люди находились на карантине. На входе установили металлоискатели, а камеры заклеили.
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