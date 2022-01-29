Заходи на Піскарівському цвинтарі приурочили до річниці зняття блокади Ленінграда. Про ретельну дезінфекцію розповіла, зокрема, екскурсоводка Маргарита Ніколаєва.

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У Путіна на цьому цвинтарі похований брат

Саме на Піскарівський цвинтар приходять блокадники та їхні родичі, адже тут масове поховання захисників Ленінграда під час Другої світової війни. У самого Путіна на цьому кладовищі похований брат.

На кладовищі – незвичні "протиковідні" заходи

Через пандемію на кладовищі вжили незвичайних карантинних заходів. Так людям довелось чекати протягом тривалого часу за огорожею – попри потужний снігопад та мороз.

Також, за словами Ніколаєвої, на даху вхідного павільйону були снайпери. Новинкою цьогорічного походу Путіна на цвинтар стала дезінфекція снігу.

Приблизно за пів години до візиту Путіна приїхала спецмашина, звідти вийшли люди, обробили чимось кучугури та поїхали,

– сказала екскурсоводка.

На цьому дивовижа не завершилась. Тих, хто несли вінок та букет, які покладав Путін, привезли окремою машиною. Ніхто, окрім президента Росії, більше до цих людей не підходив. Працівники меморіалу між собою обговорювали, що, мабуть, ці люди перебували на карантині. На вході встановили металошукачі, а камери заклеїли.

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