Министерство культуры опубликовало документ под названием "Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

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Защита "скреп"

Когда мне прислали ссылку на описание этого документа в "Медузе", я решил что та зачем-то пошла по пути сатирического медиа ИА "Панорама", поскольку даже на фоне сегодняшнего государственного абсурда этот текст выделяется и выглядит как пародия. Но текст этот опубликован на официальном сайте государственных нормативных правовых актов, где пародий обычно не публикуют. А публикуют вот что, цитата:

"Угрозу традиционным ценностям несёт деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций".

Какие конкретно ценности Министерство культуры считает "традиционными" для России и уникальными, то есть эндемично обитающими только и исключительно на территории Российской Федерации: "К числу традиционных ценностей относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России".

То есть, по мнению Минкульта, у "США и их союзников", то есть у европейцев, не в почете такие вещи как "жизнь", "права и свободы", "созидательный труд" и так далее.

Минкульт перерождается в гибрид Синода и идеологического отдела ЦК КПСС

Такое впечатление, что автором этого документа могла быть героиня "Грозы" Островского странница Феклуша, в уста которой автор пьесы вставил бессмертную реплику: "У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему закону так выходит, а по ихнему все напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пишут: "Суди меня, судья неправедный!" А то есть еще земля, где все люди с песьими головами".

Во главе Минкульта стоит человек, которого зовут Ольга Борисовна Любимова, и она действительно является духовной сестрой процитированной выше героини Островского, чему есть доказательства.

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Когда ее назначали на должность министра культуры, потрясенная общественность вспоминала ее блог, где она сообщает, что "в личном плане не переносит оперы, классической музыки, балета, музеев, выставок, вечеров памяти, шествий, митингов, юбилейных мероприятий, не желает смотреть на Джоконду и вообще не терпит экскурсий, признаётся, что не разбирается в артхаусном кино и плохо знает мировой кинематограф".

Тогда многим было непонятно, зачем именно такого человека надо было ставить "на культуру". Теперь замысел прояснился.

Защита "традиционных" российских духовно-нравственных ценностей дело серьезное и требует создания специального органа, претендующего на свою долю денег и власти. В документе фигурирует некий "орган межведомственной координации", на который нужны будут деньги из федерального бюджета. А властью эта контора должна обладать немалой. Вот ее полномочия:

выработка стратегических подходов к реализации государственной политики в названной сфере;

подготовка предложений по корректировке действующих и принятии при необходимости новых документов стратегического планирования по реализации государственной политики в названной сфере;

формирование эффективных механизмов координации деятельности субъектов государственной политики в названной сфере на федеральном ‎и региональном уровне;

мониторинг достижения целей государственной политики ‎в названной сфере, в том числе разработка показателей, позволяющих оценивать положение дел в отношении сохранения и развития в российском обществе традиционных духовно-нравственных ценностей;

организация экспертизы документов, мероприятий, информационных и иных материалов на предмет соответствия традиционным ценностям;

мониторинг исполнения отраслевых и региональных планов мероприятий по реализации государственной политики в названной сфере;

анализ деятельности структур и лиц, наносящих ущерб национальным интересам Российской Федерации в сфере традиционных ценностей, разработка и принятие мер по противодействию их деятельности;

проведение организационно-кадровых мероприятий, включая согласование кадровых назначений;

информационное обеспечение государственной политики в названной сфере;

подготовка проекта ежегодного доклада Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Президенту Российской Федерации в части, касающейся реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

То есть, это нечто вбирающее в себя функции священного Синода во главе с незабвенным Константином Петровичем Победоносцевым и соответствующих отделов ЦК КПСС, курируемых не менее незабвенным Михаилом Андреевичем Сусловым. На такое радикальное перераспределение власти и денег Путин, скорее всего, не пойдет, – зачем ему рядом Победоносцев или Суслов, – но движение в этом направлении вполне возможно…

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План Путина

За всеми последними разрозненными действиями Путина стоит единый план. Путин остервенело заколачивает окно в Европу, прорубленное Петром Первым.

С кровью, с мясом, разрывает связь России и европейской цивилизации. С садистским наслаждением рвет ткань культуры, надрываясь от усердия перерезает сухожилия европейского права, чекистскими сапогами топчет европейские ценности: права человека, гуманизм, милосердие, сострадание.

На эту цель направлены принятые в 2020 году на пеньках поправки в Конституцию. Для этого устроена реформа преподавания истории в школе – пресловутое лишение Европы статуса центра мировой цивилизации и культуры, объявленное академиком Чубарьяном.

Для этого Путин устроил весь этот глобальный кризис, послав США и НАТО заведомо неприемлемые предложение о капитуляции.

Почему это самоубийственное безумие

Безумие этой политики в том, что Россия – часть европейской цивилизации. Вычесть то, что Европа дала России – не останется ничего! Россия из Европы получила религию, письменность, алфавит. До 18 века в России не было науки, не было ни одного ученого, они были завезены Петром из Европы. Вся великая русская литература вся русская культура питалась соками европейской литературы и культуры.

Даже тот железный занавес, который отделял страны социализма от остального мира не был антиевропейским, поскольку марксизм превративншийся усилиями Ленина и особенно Сталина в гражданскую религию, был европейским изобретением.

Да, из неевропейских заимствований у России есть важное, касающееся устройства власти, подсмотренное русскими князьями в Орде. Но русские князья не разглядели того гениального замысла Чингисхана, который он передал устно в своей Великой Ясе. Того механизма, благодаря которому Орда обладала свойствами "Матрицы", могла впитывать в себя чужие культуры, что позволило, например, хану Хубилаю создать в 13 веке империю Юань, включающую в себя Китай, Корею и ряд других стран и, опираясь на фундамент конфуцианства и буддизма, достичь высокого для своего времени расцвета науки и технологий.

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Во всем остальном Россия – это часть европейской цивилизации, специфическая, периферийная, включающая в себя неевропейские вкрапления, но часть. Отрыв от европейской цивилизации не означает поворот к чему-то иному, он означает поворот в никуда.

Комплекс неполноценности

Причиной этого безумного шага – ощущение тотального проигрыша во всех видах международной конкуренции – в науке, технологии, экономике.

Утекающие из России мозги и молодежь стремящаяся на Запад – это то, что порождает у Путина и его окружения комплекс глубокой исторической неполноценности. Именно этот комплекс и является той внутренней пружиной, которая приводит в движение весь политический механизм путинской России от МИДа до Госдумы и Совета Федерации.

Комплекс неполноценности у человека нередко бывает источником неадекватного поведения, в том числе и преступного.

А когда комплексом исторической неполноценности страдает большая держава, обладающая ядерным оружием, она становится источником опасности для всего человечества. Что, собственно и происходит с путинской Россией.

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