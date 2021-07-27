Вести Кремля: Посол Эфиопии заявил о "любви к Путину"

Москва захотела укрепить позиции в Африке. Сначала Россия и Эфиопия взялись за развитие военного сотрудничества, а сейчас посол Эфиопии рассказал о "любви граждан его страны к Путину".

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на вторник, 27 июля – узнайте в программе.

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Сайт Навального заблокировали

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт команды Алексея Навального и еще другие ресурсы, связанные с фондом оппозиционера. При попытке зайти на него выдается сообщение, что доступ ограничен на основании федерального закона.

Бывшая жена российского миллиардера попала в СМИ

Бывшая жена российского миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья обратилась в полицию из-за захвата виллы во Франции. Женщина заявила, что ее виллу под Ниццей захватили чеченцы по заказу российских олигархов. Зато у Ротенберга сказали, что дом не принадлежит Наталье.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 27 июля: смотрите видео



