Вести Кремля: Приключения "антикоронавирусного стола" Путина не заканчиваются

Для Кремля "антикоронавирусный стол" Владимира Путина изготовил итальянский мастер. Однако выяснилось, что он поставлял мебель и другим диктаторам.

Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 16 февраля – узнайте в программе.

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Судилище Навального

В России началось судебное разбирательство нового уголовного дела против Алексея Навального. Оппозиционер обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду.

Новое лицо коммунизма

Российский лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов был госпитализирован. Однако ему уже нашли достойную замену – Юлию Нестеркину. Она поможет обновить коммунистические идеалы.

Символ победы

В России Музей победы разместил закупку на фильм "Человек-паук". За право на показ фильма в кинотеатре "Поклонка", который подчинен музею, руководство выплатит 150 тысяч рублей.

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Воскресение Берии

В "Росатоме" заказала 15 чугунных бюстов Лаврентия Берии. Согласно документам, они будут служить сувенирами. Производитель должен изготовить статуэтки размером 17,5 сантиметров в подарочных коробках или бархатных мешочках.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 16 февраля: смотрите видео