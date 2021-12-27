Вести Кремля: Пропагандистка Симоньян поразила новогодним роликом
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Маргарита Симоньян выпустила ролик о новогоднем праздновании, в котором собрала ряд пропагандистских клише. Он стал своеобразным ответом Лане Вачовски.
Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 24 декабря – узнавайте в программе.
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"Дед Пиня" и там, и здесь
Владимир Путин заявил, что новогоднюю ночь будет праздновать вместе с близкими и будет слушать речь президента России. В результате он сам перед собой выступит, сам себя послушает и сами поаплодирует.
Путин Team
У Владимира Путина появился собственный бренд спортивной и туристической одежды. Его будут продавать в аэропорту, чтобы люди могли привезти из России действительно "ценные сувениры".Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно просмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 27 декабря: смотрите видео