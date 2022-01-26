Вести Кремля: Пропагандистка Симоньян сравнила себя с Ким Кардашьян

Маргарита Симоньян заявила о своей схожести с американской моделью Ким Кардашьян. По словам пропагандистки, они одной национальности, года рождения и у них одинаковый размер ноги.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 26 января – узнавайте в программе.

К теме "На месте Путина захватил бы Украину": в Кремле ответили на слова Кадырова

Академик Кадыров

Лидер Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что получил в 2006 году звание академика Российской академии естественных наук за успехи в восстановлении мира и стабильности в республике. Он несколько месяцев не соглашался принять знак и диплом, но близкие друзья таки уговорили его это сделать.

Жажда императора

Владимир Жириновский сделал очередное абсурдное заявление. В частности, российский политик предложил переименовать пост президента России в императора, а в стране установить самодержавие.

Россия и олимпийские ценности

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев назвал свою страну "оплотом олимпийских ценностей". Он отметил, что Россия также одержала победу в борьбе с допингом.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 26 января: смотрите видео