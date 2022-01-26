Вести Кремля: Пропагандистка Симоньян сравнила себя с Ким Кардашьян
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Маргарита Симоньян заявила о своей схожести с американской моделью Ким Кардашьян. По словам пропагандистки, они одной национальности, года рождения и у них одинаковый размер ноги.
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 26 января – узнавайте в программе.
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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 26 января: смотрите видео