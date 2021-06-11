Вести Кремля: Пропагандисты России взялись за новости об "атаке" цикад на Байдена

Российские СМИ массово начали распространять новости об "атаке цикад" на Джо Байдена за несколько минут до вылета в Европу. Пропагандистка Ольга Скабеева даже сказала, что насекомых были миллиарды.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на пятницу, 11 июня – в программе.

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Путин "стесняется" быть рядом с высокими людьми

Блогер Василий Уткин рассказал о встрече с президентом России. Он сказал, что Владимир Путин не пожал ему руку, ведь "стесняется быть рядом с высокими людьми".

Патриарх Кирилл против законов физики

Патриарх Кирилл заявил, что на верующих не будут влиять законы физики и они смогут проходить сквозь стены. Таким заявлением он отличился во время проповеди на празднике Вознесения.

Россияне просят Меркель помочь с дорогами

Жители села Верхний Карбуш, что в Омской области России, обратились к Ангеле Меркель. Они попросили канцлера Германии помочь с ремонтом дорог.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 11 июня 2021: смотрите видео