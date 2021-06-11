Про інші курйозні події, які відбулись в Росії станом на п'ятницю, 11 червня – у програмі.
До теми Вєсті Кремля: До Хованського ласкаво постукали працівники ФСБ Росії
Путін "соромиться" бути поруч з високими людьми
Блогер Василь Уткін розповів про зустріч з президентом Росії. Він сказав, що Володимир Путін не потиснув йому руку, адже "соромиться бути поруч з високими людьми".
Патріарх Кирило проти законів фізики
Патріарх Кирило заявив, що на вірян не впливатимуть закони фізики й вони зможуть проходити крізь стіни. Такою заявою він відзначився під час проповіді на святі Вознесіння.
Росіяни просять Меркель допомогти з дорогами
Жителі села Верхній Карбуш, що в Омській області Росії, звернулися до Ангели Меркель. Вони попросили канцлерку Німеччини допомогти з ремонтом доріг.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 11 червня 2021 року: дивіться відео