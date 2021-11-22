Вести Кремля: Путин готов принять участие в испытаниях вакцины после хомяков

Владимир Путин готов принять участие в испытаниях назальной формы российской вакцины от коронавирусf. Однако похожий препарат пока защитил разве что хомяков.

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Обратите внимание Путин уверяет, что прошел ревакцинацию от коронавируса

Сын Пескова хочет "гонять"

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в соцсетях отметил, что переживает из-за смерти своего знакомого в ДТП. Он написал, что кого-то эта ситуация "чему-то научит", однако сам он "продолжит гонять".

Кремль выступил против карты Эрдогана

Президенту Турции Реджепу Эрдогану подарили карту "Тюркского мира" с регионами России. В этой ситуации не обошлось без комментария Кремля. Дмитрий Песков взялся комментировать ее как "тюрколог".

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 22 ноября: смотрите видео