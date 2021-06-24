Вести Кремля: Путин любит Кадырова из-за слова-паразита главы Чечни

Президент России Владимир Путин рекомендовал главе Чечни Рамзану Кадырову вновь участвовать в выборах главы республики. По словам Путина, многое уже сделали, но впереди – еще больше.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России и Беларуси по состоянию на четверг, 24 июня – в программе.

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В России заявили, что террористы вербуют молодежь в видеоиграх

Директор Федеральной службы России Александр Бортников заявил, что исламистские группировки создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов. После этого они якобы вербуют в свои ряды молодежь в сетевых чатах.

Более 9 миллионов россиян лишены права быть избранными на выборах

Сейчас в России не менее 9 миллионов граждан лишены права, чтобы их выбирали на выборах. Это примерно 8% от общего количества избирателей.

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