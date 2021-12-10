Вести Кремля: Путин может получить деньги фонда Навального

Команда Алексея Навального обещает миллионы рублей за видео из гостиницы в Томске. Все деньги может получить Владимир Путин.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 10 декабря – читайте далее.

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Бракованные процессоры "Эльбрус"

В России начали продавать бракованные процессоры "Эльбрус" всего за 2 500 рублей. Их предлагают в виде сувенирных магнитов, предназначенных, например, чтобы крепить на дверцу холодильника.

Лунных туров пока не будет

Роскосмос может предложить туры вокруг Луны после 2030 года. Напомним, что такое "значимое" событие несколько раз откладывали.

Тиктокер получил 2 года колонии

На митинге в Москве тиктокер забросал снежками автомобиль Федеральной службы безопасности России. За это он получил 2 года и 8 месяцев колонии.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 10 декабря: смотрите видео