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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Вести Кремля: Путин переносит День победы. "Сбербанк" следит за школьниками

Вести Кремля - Читати новину українською

В выпуске программы "Вести Кремля" за 20 мая – в начале лета в России может произойти непоправимое. В один день хотят провести и парад Победы, и поправки к конституции. Чтобы Путин стал вечным диктатором РФ. Быть рядовым гражданином России – значит всегда быть должным: родине, дедам, лично Путину, ну и банкам. Похоже, что "Сбербанк" придумал, как решить эту проблему.

Также выпуске "Вести Кремля" на 24 каналі:

Россия рискует утонуть в собственной нефти.

Крестный ход в воздухе над Нью-Йорком от РПЦ.

Автор: Юрий Гаврищак
Теги: Владимир Путин Курьезные новости Новости России Вести Кремля
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