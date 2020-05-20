Вести Кремля: Путин переносит День победы. "Сбербанк" следит за школьниками

В выпуске программы "Вести Кремля" за 20 мая – в начале лета в России может произойти непоправимое. В один день хотят провести и парад Победы, и поправки к конституции. Чтобы Путин стал вечным диктатором РФ. Быть рядовым гражданином России – значит всегда быть должным: родине, дедам, лично Путину, ну и банкам. Похоже, что "Сбербанк" придумал, как решить эту проблему.

Также выпуске "Вести Кремля" на 24 каналі: Россия рискует утонуть в собственной нефти. Крестный ход в воздухе над Нью-Йорком от РПЦ.