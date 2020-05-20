Вєсті Кремля: Путін переносить День перемоги. "Сбербанк" слідкує за школярами

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 травня – на початку літа в Росії може статися непоправне. В один день хочуть провести і парад Перемоги, і поправки до конституції. Аби Путін став вічним диктатором РФ. Бути пересічним громадянином Росії – означає завжди бути винним: батьківщині, дідам, особисто Путіну, ну і банкам. Схоже, що "Сбербанк" вигадав, як вирішити цю проблему.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Росія ризикує потонути у власній нафті. Хресна хода в повітрі над Нью-Йорком від РПЦ.