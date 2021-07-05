Вєсті Крємля: Путін планує перейменувати провінцію Кубань на Шампань

Російська влада постановила називати шампанським тільки такий напій з Росії. Тепер імпортну продукцію, зокрема й французьке шампанське із провінції Шампань називатимуть "ігристими винами".

Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на 2 липня – читайте далі.

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Свято Лукашенка

В Білорусі 3 липня традиційно відзначали день визволення Республіки від німецько-фашистських окупантів в 1944 році. Його прийняли в ході всенародного референдуму, який відбувся у 1996 році. Однак, самі білоруси цей день святом не вважають і називають його "лукашенківським".

РПЦ рятує російський футбол

Збірна Росії з футболу конче потребує духівника. Таку впевненість висловив очільник Патріаршої комісії з питань фізкультури та спорту Російської православної церкви митрополит Митрофан (Баданін). Він зауважив, що однією з причин слабкості команди – “духовне розорення”, яке відбувається внаслідок лайки та суперечок, що панують на полі.

Чехова проти бурят

Телеведуча Анфіса Чехова спровокувала скандал, порівнявши своє обличчя після невдалої косметологічної процедури з бурятськими жінками. Згодом: вона вибачилася та назвала їх "унікальними".

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 5 липня: дивіться відео