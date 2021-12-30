Вести Кремля: Путин сходил на итоговую романтическую встречу в 2021 году
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Владимир Путин уже в шестой раз за 2021 год встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси. Диктаторы поиграли в хоккей, после которого глава Кремля даже не захотел снимать шлем.
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 30 декабря – узнавайте в программе.
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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 30 декабря: смотрите видео