Вести Кремля: Путин сходил на итоговую романтическую встречу в 2021 году

Владимир Путин уже в шестой раз за 2021 год встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси. Диктаторы поиграли в хоккей, после которого глава Кремля даже не захотел снимать шлем.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 30 декабря – узнавайте в программе.

К теме В феврале – марте Россия и Беларусь планируют совместные масштабные учения

Домашний арест Хованского

Известного российского блогера и заодно помощника депутата Юрия Хованского отпустили из-под ареста. Ему изменили меру пресечения на домашний арест, где нельзя, в частности, использовать смартфон.

Спецгруппа для ценностей христиан

В Госдуме создадут межфракционную группу по защите христианских ценностей. Подобное объединение, мол, должно отстаивать традиционные ценности. Группа уже получила "благословение" от Патриарха Московского и всея Руси.

Тюрьма за неизвестный терроризм

Во Владимирской области хотят осудить жителя, который не сообщил о публикации своего знакомого. В сообщении якобы говорилось о пропаганде терроризма, хотя сам обвиняемый даже не знал о публикации.

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