Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 30 грудня – дізнавайтесь у програмі.
До теми У лютому – березні Росія та Білорусь планують спільні масштабні навчання
Домашній арешт Хованського
Відомого російського блогера та заодно помічника депутата Юрія Хованського відпустили з-під арешту. Йому змінили міру запобіжного заходу на домашній арешт, де не можна, зокрема, використовувати смартфон.
Спецгрупа для цінностей християн
У Держдумі створять міжфракційну групу із захисту християнських цінностей. Подібне об'єднання, мовляв, має відстоювати традиційні цінності. Група вже отримала "благословення" від Патріарха Московського і всієї Русі.
В'язниця за невідомий тероризм
У Володимирській області хочуть засудити мешканця, який не повідомив про публікацію свого знайомого. У дописі нібито мовилось про пропаганду тероризму, хоч сам обвинувачений навіть не знав про публікацію.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 30 грудня: дивіться відео