Вести Кремля: Путин уменьшил российским школьникам количество контрольных

Владимир Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в российских школах. Мол, таким образом власть сможет лучше контролировать уровень знаний в учебных заведениях.

Какие еще события произошли в России по состоянию на 28 сентября – в программе.

Интересно Вести Кремля: Путина едва не атаковали его друзья-олени

Вакцинированным "Спутником V" запретят въезд в США

Соединенные Штаты Америки планируют запретить въезд для иностранцев, которые прививались от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Согласно новым правилам, в страну могут въезжать лишь лица, привитые рядом препаратов, среди которых нет российского.

В Испании разместили баннеры из "меню русских проституток"

На улицах Испании разместили баннеры, призванные привлечь внимание людей к проблеме проституции. На изображениях было размещено "меню русских проституток". В российском посольстве назвали такие плакаты провокационными и призвали немедленно их убрать.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 28 сентября: смотрите видео