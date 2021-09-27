Вести Кремля: Путина чуть не атаковали его друзья-олени
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Владимир Путин в очередной раз с министром обороны России Сергеем Шойгу переночевал в тайге. Их там чуть не "атаковали" олени.
Какие еще события произошли в России по состоянию на 27 сентября – в программе.
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Кадыров установил рекорд
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил "невероятную поддержку" на выборах, чем установил мировой рекорд. Он, по подсчетам ЦИК, получил на выборах 99,7% голосов при явке в 94,42% избирателей. Цифры сомнительные, но Россия в них преданно верит.
Протокол из-за символики
На бывшую сотрудницу штаба оппозиционера Алексея Навального Наталью Петеримову составили протокол. Причиной стали старые посты в инстаграме с символикой политика.Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 27 сентября: смотрите видео