Вести Кремля: родственники Путина скрывают немало интересного

Журналисты выяснили, что племянница Владимира Путина владеет многомиллиардным бизнесом. Супруга губернатора Кемеровской области является владелицей одной из крупнейших угольных компаний России.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 19 января – узнавайте в программе.

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Космическая дыра Рогозина

В NASA заявили, что российский модуль "Звезда" могут навсегда изолировать из-за утечки воздуха. В "Роскосмосе" уже ответили, что беспокойство партнеров вызывает недоумение и является необоснованным.

Ледовое побоище

В Санкт-Петербурге дороги и тротуары покрылись толстым слоем льда. Люди массово обращаются в травмпункты, ведь город превратился в настоящее ледовое побоище.

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