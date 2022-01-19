Вести Кремля: родственники Путина скрывают немало интересного
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Журналисты выяснили, что племянница Владимира Путина владеет многомиллиардным бизнесом. Супруга губернатора Кемеровской области является владелицей одной из крупнейших угольных компаний России.
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 19 января – узнавайте в программе.
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Дед дал заднюю
Владимир Путин отказался нырять в прорубь на Крещение. Причиной стала пандемия коронавируса. Этим глава Кремля в очередной раз подтвердил, что доверять "Спутнику V" не стоит.
Космическая дыра Рогозина
В NASA заявили, что российский модуль "Звезда" могут навсегда изолировать из-за утечки воздуха. В "Роскосмосе" уже ответили, что беспокойство партнеров вызывает недоумение и является необоснованным.
Ледовое побоище
В Санкт-Петербурге дороги и тротуары покрылись толстым слоем льда. Люди массово обращаются в травмпункты, ведь город превратился в настоящее ледовое побоище.Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 19 января: смотрите видео