Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 19 січня – дізнавайтесь у програмі.

До теми ЗМІ дізналися про власність таємної племінниці Путіна

Дід дав задню

Володимир Путін відмовився пірнати в ополонку на Водохреще. Причиною стала пандемія коронавірусу. Цим очільник Кремля вкотре підтвердив, що довіряти вакцинації "Супутником V" не варто.

Космічна дірка Рогозіна

У NASA заявили, що російський модуль "Звезда" можуть назавжди ізолювати через витік повітря. У "Роскосмосі" вже відповіли, що занепокоєння партнерів викликає подив та є необґрунтованим.

Льодове побоїще

У Санкт-Петербурзі дороги та тротуари покрилися товстим шаром льоду. Люди масово звертаються до травмпунктів, адже місто перетворилося на справжнє льодове побоїще.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 19 січня: дивіться відео