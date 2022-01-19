Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 19 січня – дізнавайтесь у програмі.
До теми ЗМІ дізналися про власність таємної племінниці Путіна
Дід дав задню
Володимир Путін відмовився пірнати в ополонку на Водохреще. Причиною стала пандемія коронавірусу. Цим очільник Кремля вкотре підтвердив, що довіряти вакцинації "Супутником V" не варто.
Космічна дірка Рогозіна
У NASA заявили, що російський модуль "Звезда" можуть назавжди ізолювати через витік повітря. У "Роскосмосі" вже відповіли, що занепокоєння партнерів викликає подив та є необґрунтованим.
Льодове побоїще
У Санкт-Петербурзі дороги та тротуари покрилися товстим шаром льоду. Люди масово звертаються до травмпунктів, адже місто перетворилося на справжнє льодове побоїще.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 19 січня: дивіться відео