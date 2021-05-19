Какие еще курьезные события произошли в России за среду, 19 мая – в программе.
Предыдущий выпуск Вести Кремля: Навальному готовят "кусок Лондона" в колонии
Кадыров угрожал подписчикам
Глава Чечни Рамзан Кадыров был в прямом эфире Инстаграма. Он пообещал "уничтожить" человека – одного из зрителей эфира – который назвал его "шайтаном". Кадыров сказал: "Я тебя найду".
Лукашенко подавляет протесты
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил силовикам подавлять протесты боевой техникой. В законе говорится о том, что правоохранители не несут ответственность за тот вред, который они наносят.
Электромобили в России
Российские власти до 2030 года выделят 418 миллиардов рублей на развитие электротранспорта. Программу будет выполнять Национальный консорциум, который возглавит КамАЗ.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 19 мая: смотрите видео