Какие еще курьезные события произошли в России за среду, 19 мая – в программе.

Предыдущий выпуск Вести Кремля: Навальному готовят "кусок Лондона" в колонии

Кадыров угрожал подписчикам

Глава Чечни Рамзан Кадыров был в прямом эфире Инстаграма. Он пообещал "уничтожить" человека – одного из зрителей эфира – который назвал его "шайтаном". Кадыров сказал: "Я тебя найду".

Лукашенко подавляет протесты

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил силовикам подавлять протесты боевой техникой. В законе говорится о том, что правоохранители не несут ответственность за тот вред, который они наносят.

Электромобили в России

Российские власти до 2030 года выделят 418 миллиардов рублей на развитие электротранспорта. Программу будет выполнять Национальный консорциум, который возглавит КамАЗ.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 19 мая: смотрите видео