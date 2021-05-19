Які ще курйозні події відбулися в Росії за середу, 19 травня – у програмі.
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Кадиров погрожував підписникам
Глава Чечні Рамзан Кадиров був у прямому ефірі інстаграму. Він пообіцяв "знищити" людину – одного з глядачів ефіру – яка назвала його "шайтаном". Кадиров сказав: "Я тебе знайду".
Лукашенко придушує протести
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив силовикам придушувати протести бойовою технікою. У законі мовиться про те, що правоохоронці не несуть відповідальність за ту шкоду, яку вони завдають.
Електромобілі в Росії
Російська влада до 2030 року виділить 418 мільярдів рублів на розвиток електротранспорту. Пограму виконуватиме національний консорціум, який очолить КамАЗ.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 19 травня: дивіться відео