Вести Кремля: Роскосмос разгневался на Илона Маска из-за спутника Starlink

Спутник системы Starlink компании Илона Маска SpaceX в будущем могут использоваться в военных целях. Такое мнение высказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 8 октября – узнайте в программе.

Интересно Вести Кремля: Кадыров фактически "признал", что Крым – это Украина

Туризм по местам Путина

Ростуризм планирует разработать маршрут по местам, где отдыхает президент России Владимир Путин. Там убеждены, что на такую поездку есть спрос среди граждан.

"Солдатские матери" перестанут помогать военным

Правозащитная организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" объявила о прекращении своей деятельности в направлении помощи военнослужащим. Это обусловлено приказом ФСБ.

Штраф за оскорбление

В российском правительстве предложили увеличить штрафы за оскорбление в интернете. Сумма штрафа может составлять от 5 до 10 тысяч рублей. Однако для людей, имеющих государственные должности – от 50 до 100 тысяч.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 8 октября: смотрите видео